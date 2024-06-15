Италия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч Италия — Албания можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 19:00 мск.