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Италия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Италия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч Италия — Албания можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 19:00 мск.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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