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Первый тренер Коваленко: в «Зените» у Саши не пошло, в «Локомотиве» должно быть полегче

Первый тренер Коваленко: в «Зените» у Саши не пошло, в «Локомотиве» должно быть полегче
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Денис Первушин, первый тренер полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека в московский «Локомотив» этим летом. Ранее информацию о возможной сделке сообщил «Чемпионат».

«Возможный переход Коваленко в «Локомотив» — шанс перезагрузить свою карьеру. В «Зените» у него пошло не всё хорошо, там тренер уже определился о статусе Александра, и он не был игроком стартового состава. А в «Локомотиве» будет новый тренер, новый взгляд. Может всё получиться. Хотя в «Локо» тоже достаточно серьёзная конкуренция, но там ему будет полегче.

Сложно говорить, был ли неправильным переход Коваленко в «Зенит». Он хотел расти, выигрывать титулы, но на данный момент он просто не выиграл конкуренцию. А если бы остался в Самаре, могло произойти всё что угодно, потом бы говорили, что зря он остался. Всё, что ни делается, к лучшему. Не получилось, значит, надо перевернуть эту страницу и двигаться дальше», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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