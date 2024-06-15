Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранит Джака признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Венгрией

Гранит Джака признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Венгрией
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча с Венгрией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    

Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Гранит Джака играет за сборную Швейцарии с 2011 года. Всего футболист провел за команду 126 матчей, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Швейцария уверенно обыграла Венгрию в 1-м туре группового этапа Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android