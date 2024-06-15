Гранит Джака признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Венгрией

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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча с Венгрией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Гранит Джака играет за сборную Швейцарии с 2011 года. Всего футболист провел за команду 126 матчей, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.