В ГУМе прошёл футбольный вечер «Чемпионата». Главные фото с мероприятия

14 июня портал «Чемпионат» провёл футбольный вечер, приуроченный к старту Евро-2024. Гостей вечера ждали dj-сет от Влада Микеева, приветственные напитки, а также предматчевая студия с экспертами «Чемпионата» — Григорий Телингатер и Андрей Панков вместе с Дмитрием Булыкиным и Дмитрием Дерунцом обсудили грядущий футбольный турнир.

Завершал вечер в «BetBoom Доме Динамо» просмотр матча открытия Евро, в котором немцы оказались сильнее шотландцев (5:1).

Лучшие фотографии с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.