Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ГУМе прошёл футбольный вечер «Чемпионата». Главные фото с мероприятия

В ГУМе прошёл футбольный вечер «Чемпионата». Главные фото с мероприятия
Комментарии

14 июня портал «Чемпионат» провёл футбольный вечер, приуроченный к старту Евро-2024. Гостей вечера ждали dj-сет от Влада Микеева, приветственные напитки, а также предматчевая студия с экспертами «Чемпионата» — Григорий Телингатер и Андрей Панков вместе с Дмитрием Булыкиным и Дмитрием Дерунцом обсудили грядущий футбольный турнир.

Завершал вечер в «BetBoom Доме Динамо» просмотр матча открытия Евро, в котором немцы оказались сильнее шотландцев (5:1).

Лучшие фотографии с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android