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Зинченко высказался о больших ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024

Зинченко высказался о больших ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о больших ожиданиях от национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Многие ожидают от нас хорошего результата. У нас хорошая сборная, но я не люблю делать громкие заявления. Нам всё нужно доказывать на поле. Давление есть всегда, а сейчас оно немного на более высоком уровне. Но я надеюсь, что каждый из нас отдаст всего себя, и это будет видно каждому болельщику.

Повторюсь, у нас очень хорошая сборная, и есть всё, чтобы развиваться и расти как индивидуально, так и командно. У нас очень хорошая атмосфера, одно удовольствие работать с этим тренерским штабом. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем добиваться больших успехов. Но для этого нужно тяжело работать, подготовиться как можно лучше, а дальше увидим, что из этого выйдет», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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