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Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 12-го тура Суперлиги

Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 12-го тура Суперлиги
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Закончился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Душкова. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Россия - Суперлига (ж) . 12-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:45 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Машина – 51'    

Единственный мяч на 51-й минуте забила Наталья Машина.

После 10 матчей Суперлиги «Динамо» набрало 22 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» после такого же количества игр заработал 20 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 23 июня. В свою очередь, «Динамо» в следующем матче Суперлиги встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится 21 июня.

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