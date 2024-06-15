Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 12-го тура Суперлиги

Закончился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Душкова. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный мяч на 51-й минуте забила Наталья Машина.

После 10 матчей Суперлиги «Динамо» набрало 22 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» после такого же количества игр заработал 20 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 23 июня. В свою очередь, «Динамо» в следующем матче Суперлиги встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится 21 июня.