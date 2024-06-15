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Испания — Хорватия. Прямая трансляция
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Известная хорватская модель Ивана Кнолль приехала на матч Евро-2024 с Испанией

Известная хорватская модель Ивана Кнолль приехала на матч Евро-2024 с Испанией
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Известная хорватская модель Ивана Кнолль приехала на матч 1-го тура чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Хорватии сыграет с Испанией.

Фото: Соцсети Иваны Кнолль

Игра между Испанией и Хорватией пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций УЕФА летом 2023 года. В основное время того противостояния команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании (5:4).

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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