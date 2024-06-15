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Женский «Зенит» в меньшинстве победил «Звезду-2005» с минимальным счётом

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-голубых.

Автором победного гола стала Екатерина Пантюхина. Она отличилась на 49-й минуте. С 32-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Дарины Ишмухаметовой.

После 10 матчей Суперлиги «Зенит» набрало 28 очка и занимает второе место. «Звезда-2005» после 11 игр данного соревнования заработала 14 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 23 июня. В свою очередь, «Звезда-2005» в следующем матче Суперлиги проведёт матч с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится также 22 июня.