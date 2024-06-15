Стало известно, кому Лука Модрич отдаст свою футболку после матча со сборной Испании

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Лука Модрич подарит свою игровую футболку с матча 1-го тура Евро-2024 журналисту, который брал у игрока интервью перед игрой. Об этом сообщает AS.

Как сообщает источник, журналист во время интервью подарил Модричу футболку бывшего нападающего «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоны. В знак благодарности за такой подарок хорват пообещал после матча подарить журналисту свою игровую футболку.

Игра между сборными Испании и Хорватии проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт не открыт.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.