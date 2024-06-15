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Испания — Хорватия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Стало известно, кому Лука Модрич отдаст свою футболку после матча со сборной Испании

Стало известно, кому Лука Модрич отдаст свою футболку после матча со сборной Испании
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Лука Модрич подарит свою игровую футболку с матча 1-го тура Евро-2024 журналисту, который брал у игрока интервью перед игрой. Об этом сообщает AS.

Как сообщает источник, журналист во время интервью подарил Модричу футболку бывшего нападающего «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоны. В знак благодарности за такой подарок хорват пообещал после матча подарить журналисту свою игровую футболку.

Игра между сборными Испании и Хорватии проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт не открыт.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
1-й тайм
2 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'    

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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