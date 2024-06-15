2DROTS обыграли «Амкал» в первом матче 1/4 финала Медиалиги

Завершился первый матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги между командами 2DROTS и «Амкал». Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Победу в матче одержала команда 2DROTS со счётом 2:1.

На 15-й минуте забил полузащитник 2DROTS Владислав Ослоновский с передачи нападающего Данилы Прошлякова. На 18-й минуте забил уже сам Прошляков: откликнувшись на передачу из глубины поля, он оказался расторопнее голкипера «Амкала» Максима Швагирева и закатил мяч в пустые ворота. Во втором тайме «Амкал» сократил отставание в счёте: нападающий Давид Агекян с края штрафной площади соперника сильным ударом послал мяч в сетку ворот.

Ответный матч пройдёт в Нижнем Новгороде 22 июня.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).