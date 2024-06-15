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Зинченко высказался о соперниках сборной Украины по группе на Евро-2024

Зинченко высказался о соперниках сборной Украины по группе на Евро-2024
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о соперниках своей национальной команды по группе. Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

«В первую очередь нужно отталкиваться от своей игры. Нам нужно показать свой лучший футбол — как каждому индивидуально, так и команде. Слабых команд на таком турнире не бывает, это 100%. И мы будем относиться к сборной Румынии точно так же, как к Словакии и Бельгии, то есть с огромным уважением. Все понимают, что первая игра на таких турнирах очень важна. Потому что в ней можно получить как психологический импульс, так и физический. Надеюсь, у нас получится добиться положительного результата», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

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