Испания — Хорватия: Мората вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играют на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд.

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций УЕФА летом 2023 года. В основное время того противостояния команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании (5:4).

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.