Уле-Гуннар Сульшер на Евро-2024 будет выполнять задание от УЕФА

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер будет выполнять поручение УЕФА по оценке развития тренерской деятельности на Евро-2024. Об этом сообщил The Sun.

По информации источника, выполняя поручение УЕФА, Сульшер будет проводить техническую оценку матчей Евро-2024 с целью анализа тренерской работы и подготовит отчёт. В отчёте будут выявлены тенденции тренерской работы, и то, как менялась тактика специалистов на протяжении всего турнира.

Напомним, Сульшер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 50-летнего наставника был «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года, добрался до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021, где проиграл в затяжной серии пенальти «Вильярреалу», и закончил чемпионат Англии в том же сезоне на втором месте.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.