«Ничего ещё не завоёвано». Якин высказался о результате матча Швейцария — Венгрия

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о результате матча с национальной командой Венгрии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

«Я передам комплименты команде и персоналу, мы все работали вместе ради этого момента перед отличными болельщиками. Сегодня все хорошо проявили себя, в первом тайме мы доминировали. Мы искали такого нападающего, и Дуа сегодня провёл хороший матч. С другой стороны, Эбишер не играл на своей привычной позиции, но он создал так много моментов и забил фантастический гол. Спасибо за комплименты, но ничего ещё не завоёвано», — приводит слова Якина RSI.

Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.