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Ламин Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы

Ламин Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль отметился голевой передачей на защитника Даниэля Каравахаля в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией. Таким образом, футболист «Барселоны» стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента. Напомним, испанскому футболисту сегодня 16 лет и 338 дней.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Игра между сборными Испании и Хорватии проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу испанцев.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Напомним, в минувшем сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 50 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

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