Ламин Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль отметился голевой передачей на защитника Даниэля Каравахаля в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией. Таким образом, футболист «Барселоны» стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента. Напомним, испанскому футболисту сегодня 16 лет и 338 дней.

Игра между сборными Испании и Хорватии проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу испанцев.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Напомним, в минувшем сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 50 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.