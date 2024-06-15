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Сын Месси назвал игрока «Барселоны», с которым хотел бы сыграть в одной команде

Сын Месси назвал игрока «Барселоны», с которым хотел бы сыграть в одной команде
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Тьяго Месси, старший сын капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, сказал, что когда-нибудь хотел бы сыграть в одной команде с полузащитником «Барселоны» Ламином Ямалем. Также Месси-младший сделал выбор между сборными Аргентины и Испании.

«Я хотел бы играть с Ламином, а также вместе со своим партнёром по детской команде «Интер Майами», сыном Луиса Суареса, Бенджамином Суаресом.

Я хочу играть за сборную Аргентины, и я не думаю, что сборная Испании сможет меня убедить», — приводит слова Месси Forbes.

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, (4:2 пен.)).

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