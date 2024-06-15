Валерий Непомнящий предположил, результаты каких команд могут стать сюрпризом на Евро-2024

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможных сенсациях на чемпионате Европы в Германии.

— История говорит, что без сюрпризов никак. На чемпионате мира их бывает больше, потому что разница в классе отличается значительнее. Но после того, как увеличили количество команд до 24, появились сборные, которые явно уступают в классе. Поэтому без сюрпризов сложно. Уверен, что они будут.

— Кто может их преподнести?

— Кусачая, злая сборная Албании. От неё можно всего ожидать. С другой стороны, хотелось бы, чтобы Грузия что-то подобное совершила. В этой стране всегда был культ футбола, красивого, хорошего. Там всегда приветствуется, если футболист старается ярко проявить себя, — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии. Сборная Албании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Испании, Хорватии и Италии.