Билялетдинов: у Сафонова есть качества, чтобы стать номером один в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о трансфере бывшего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Он давно на виду, опытный вратарь, сейчас ему нужно будет заново доказывать, серьёзная конкуренция, но умений, я думаю, у него хватит. У него есть качества, чтобы стать номером один там. Если будет психологически готов, то немного подождёт. Свой шанс всё равно получит, главное — его не упустить», — приводит слова Билялетдинова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 14 июня 2024 года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.