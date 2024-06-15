Мората отдал капитанскую повязку Родри, не покинув поле в матче Испании и Хорватии

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отдал капитанскую повязку полузащитнику Родри, не покинув поле в матче с Хорватией.

Форвард остановился в центре поля и попросил заменить его. Далее Мората выбил мяч за пределы поля и отдал капитанскую повязку, однако замена всё ещё была не готова и Альваро пришлось отыграть ещё некоторое время. На 67-й минуте встречи вместо Мораты на поле появился форвард Микель Оярсабаль.

Команды играют на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 80-я минута, счёт 3:0 в пользу испанцев.