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Испания — Хорватия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Испания — Хорватия: гости отыграли один мяч, но гол был отменён

Испания — Хорватия: гости отыграли один мяч, но гол был отменён
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играют на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

На 80-й минуте форвард сборной Хорватии Бруно Петкович отыграл один мяч, однако гол был отменён.

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций УЕФА летом 2023 года. В основное время того противостояния команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании (5:4).

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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