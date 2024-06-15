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Италия — Албания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Италия — Албания: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Италия — Албания: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
1-й тайм
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Димарко, Калафьори, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Митай, Айети, Аслани, Рамадани, Байрами, Асани, Сефери, Броя.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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