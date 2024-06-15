Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории АПЛ, возглавив «Брайтон»

31-летний специалист Фабиан Хюрцелер, ранее возглавлявший немецкий «Санкт-Паули», официально назначен на пост главного тренера «Брайтона», сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории АПЛ.

Сообщается, что Фабиан подписал контракт с английским клубом до июня 2027 года. Как только разрешение на работу будет оформлено, специалист сразу же приступит к работе.

«Санкт-Паули», который Хюрцелер возглавлял с конца 2022 года, является его первым клубом на должности главного тренера. Под руководством Хюрцелера «Санкт-Паули» выиграл Вторую немецкую Бундеслигу и вернулся в высший дивизион впервые за 13 лет.

Напомним, по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».