Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол Хорватии в ворота Испании

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе сборной Хорватии в ворота Испании в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Хорваты отправили мяч в сетку ворот Уная Симона через мгновение после того, как голкипер испанцев отразил 11-метровый удар.

«Вратарь Испании находился на линии ворот до удара. Игрок Хорватии забегает раньше и вмешивается в игру – отдаёт пас своему игроку, и тот забивает гол. Правильное решение – свободный удар. Если бы вратарь нарушал правила, то следовало бы тогда перебить этот 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: Скриншот трансляции матча

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0.