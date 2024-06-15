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Фанаты сборной Хорватии критикуют форму команды на Евро-2024

Фанаты сборной Хорватии критикуют форму команды на Евро-2024
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Фанаты сборной Хорватии после матча национальной команды с Испанией, которая одержала победу со счётом 3:0 в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024, обрушились с критикой на комплект игровой формы, в которой их кумиры принимали участие, а также на её дизайнера Nike. Об этом сообщает The Sun.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Ниже приведены комментарии больщиков:

  • «Как вы могли так сильно испортить форму сборной Хорватии?»;
  • «Нынешняя форма – абсолютное чудовище»;
  • «Я только что заметил маленький ошейник и на без того испорченной форме сборной Хорватии. Nike заплатит за свои косяки».

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

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