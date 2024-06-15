Фабиан Руис признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис признан лучшим игроком матча с Хорватией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Фабиан Руис отметился в матче голом и результативной передачей.

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 3:0.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Фабиан Руис играет за сборную Испании с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 24 матча, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.