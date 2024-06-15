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Италия — Албания. Прямая трансляция
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Фото: момент перед отменой гола Хорватии в матче с Испанией на Евро-2024

Фото: момент перед отменой гола Хорватии в матче с Испанией на Евро-2024
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Сегодня, 15 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

На 80-й минуте нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович отправил мяч в сетку ворот Уная Симона через мгновение после того, как голкипер испанцев отразил 11-метровый удар. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за того, что игрок хорватской национальной команды Иван Перишич вбежал в штрафную площадь до удара.

Фото: Скриншот трансляции матча

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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