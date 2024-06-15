Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил, почему Родри не удалили в матче Испания — Хорватия на Евро-2024

Арбитр Федотов объяснил, почему Родри не удалили в матче Испания — Хорватия на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о фоле испанского полузащитника Родри в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Давайте сначала по самому пенальти – игрок Хорватии рисовал падение. Но контакт действительно был. Арбитры на VAR сюда бы не полезли – был контакт. Почему не дали испанцу красную карточку? Это такой европейский подход. У нас в России это красная. Следующим ударом игрок мог бить в пустые ворота. Но, думаю, судьям сказали в такие моменты судить на понижение наказания и уходить на жёлтые карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Сборная Испании разгромила Хорватию в матче 1-го тура Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android