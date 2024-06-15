Арбитр Федотов объяснил, почему Родри не удалили в матче Испания — Хорватия на Евро-2024

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о фоле испанского полузащитника Родри в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (3:0).

«Давайте сначала по самому пенальти – игрок Хорватии рисовал падение. Но контакт действительно был. Арбитры на VAR сюда бы не полезли – был контакт. Почему не дали испанцу красную карточку? Это такой европейский подход. У нас в России это красная. Следующим ударом игрок мог бить в пустые ворота. Но, думаю, судьям сказали в такие моменты судить на понижение наказания и уходить на жёлтые карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0.