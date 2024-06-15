Сборная Испании уступила по владению мячом впервые за 136 матчей

Сборная Испании в матче с Хорватией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 уступила сопернику по владению мячом впервые за 136 матчей, сообщает Opta Sports.

В последний раз испанцы уступали по владению мячом 16 лет назад. Это было в финале чемпионата Европы в 2008-м, где команда встречалась со сборной Германии (46%). В матче с Хорватией испанцы владели мячом 47% времени.

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 3:0. На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.