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Сборная Испании уступила по владению мячом впервые за 136 матчей

Сборная Испании уступила по владению мячом впервые за 136 матчей
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Сборная Испании в матче с Хорватией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 уступила сопернику по владению мячом впервые за 136 матчей, сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

В последний раз испанцы уступали по владению мячом 16 лет назад. Это было в финале чемпионата Европы в 2008-м, где команда встречалась со сборной Германии (46%). В матче с Хорватией испанцы владели мячом 47% времени.

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 3:0. На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

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