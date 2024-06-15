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Италия — Албания. Прямая трансляция
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Карвахаль — самый возрастной игрок, забивавший за сборную Испании в матчах Евро

Карвахаль — самый возрастной игрок, забивавший за сборную Испании в матчах Евро
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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль стал самым возрастным игроком, забивавшим за национальную команду в матчах чемпионата Европы, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Карвахаль отличился в возрасте 32 лет и 156 дней.

Отметим, что гол в ворота Хорватии стал для Карвахаля первым за время выступления за сборную.

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0. Помимо Карвахаля, авторами забитых мячей стали Альваро Мората и Фабиан Руис.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    
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