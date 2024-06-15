Защитник «Локо» Митай стал первым футболистом РПЛ, сыгравшим на Евро-2024

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай стал первым футболистом РПЛ, сыгравшим на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Помимо Митая, в заявке сборной Албании на этот матч присутствует нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Однако он начал встречу на скамейке запасных.

Всего на Евро-2024 отправились четыре игрока, представляющие клубы РПЛ: кроме указанных выше, на турнир поехали защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич, а также защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.