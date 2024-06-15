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Только два футболиста забили больше голов на чемпионатах Европы, чем Мората

Забитый гол в ворота Хорватии стал для нападающего сборной Испании Альваро Мораты седьмым в матчах чемпионата Европы. Испанец сравнялся по данному показателю с англичанином Аланом Ширером и форвардом сборной Франции Антуаном Гризманном.

Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории Евро нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 14 мячей. На второй строчке находится экс-игрок сборной Франции Мишель Платини с девятью голами.

Напомним, Испания и Хорватия играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0. Помимо Мораты, авторами забитых мячей стали Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.