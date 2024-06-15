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Ламин Ямаль поделился впечатлениями от матча с Хорватией на Евро-2024

Ламин Ямаль поделился впечатлениями от матча с Хорватией на Евро-2024
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16-летний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о матче с Хорватией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Я очень рад победе и своему дебюту, но сейчас мы думаем о следующей игре. Я здесь, чтобы помочь команде в обороне и атаке. Сегодня мы были очень эффективны благодаря месяцам напряжённой работы, которую проделали», — приводит слова Ямаля Marca.

В этом матче Ламин Ямаль оформил результативную передачу и стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента. Напомним, испанскому футболисту сегодня 16 лет и 338 дней.

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 3:0.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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