Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Хорватии Далич прокомментировал поражение от Испании

Тренер сборной Хорватии Далич прокомментировал поражение от Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Испании в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы победили со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Это не лучшее начало, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, и первый гол мы пропустили из-за ошибки. Хуже всего то, что мы пропустили в первом тайме перед перерывом. Мы не должны были этого допускать, именно тогда игра была решена.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы дали сопернику много времени и пространства и были наказаны. У нас осталось две игры на групповом этапе. Мы должны обратить на них своё внимание и стремиться к двум победам», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Материалы по теме
Сборная Испании разгромила Хорватию в матче 1-го тура Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android