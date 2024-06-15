Тренер сборной Хорватии Далич прокомментировал поражение от Испании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Испании в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы победили со счётом 3:0.

«Это не лучшее начало, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, и первый гол мы пропустили из-за ошибки. Хуже всего то, что мы пропустили в первом тайме перед перерывом. Мы не должны были этого допускать, именно тогда игра была решена.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы дали сопернику много времени и пространства и были наказаны. У нас осталось две игры на групповом этапе. Мы должны обратить на них своё внимание и стремиться к двум победам», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.