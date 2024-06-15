Капитан сборной Хорватии Модрич: победа Испании была заслуженной

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Испании в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы победили со счётом 3:0.

«Это не тот результат, на который мы надеялись, но что есть, то есть. У нас есть ещё два матча, чтобы исправиться и улучшить ситуацию. В первом тайме мы были сами не свои, нам не хватало энергии, мы находились слишком далеко от их игроков. Они нас за это наказали.

У нас тоже были шансы, но это был один из тех матчей, когда что ни попробуй, всё не получается. Во втором тайме мы улучшили игру и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, их победа была заслуженной. Возможно, счёт был немного завышен.

У нас больше нет права на ошибку, мы должны восстановиться и выиграть предстоящие матчи. В каком-то смысле это хорошо, потому что мы знаем, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать. Нам нужно хорошо подготовиться, проанализировать, что пошло не так, и стать намного лучше, особенно в плане энергии», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.