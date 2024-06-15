Италия — Албания: Байрами забил на первой минуте матча

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На первой минуте матча забил полузащитник сборной Албании Недим Байрами.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.