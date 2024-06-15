Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о победе над Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы выиграли со счётом 3:0.

«Я очень рад за всех, кто так упорно трудился, чтобы достичь этой цели. Эта команда амбициозна, это огромная семья, так что я рад за всех. Но мы должны твёрдо стоять на ногах. Мы хорошо стартовали, что даёт нам некоторую уверенность, но теперь нам нужно думать об Италии.

Мы сыграли очень цельную игру. Я очень доволен тем, как мы действовали на всех участках поля. Особенно приятно, что такая молодая команда сохраняла концентрацию на протяжении всего матча», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания.