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Италия — Албания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Италия — Албания: Барелла забил на 16-й минуте матча

Италия — Албания: Барелла забил на 16-й минуте матча
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В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
1-й тайм
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

На 16-й минуте дальним ударом полузащитник Николо Барелла вывел сборную Италии вперёд — 2:1.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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