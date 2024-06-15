Видео: албанские фанаты со спагетти издеваются над болельщиками из Италии на Евро-2024

Перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Албании произошёл интересный случай между фанатами этих команд: албанские болельщики разломали спагетти на глазах итальянцев.

Матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании проходит в эти минуты. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.