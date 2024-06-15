В матче Италия — Албания установлен рекорд Евро по количеству забитых мячей за 16 минут

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Команды забили на двоих три гола за 16 минут. Такое количество голов за 16 минут является рекордом за всю историю Евро.

На момент написания новости счёт в матче 2:1.

До этого самым быстрым временем, в течение которого было забито три гола, являлись 18 минут в матче 1/8 финала Евро-2016 между сборными Англии и Исландии (2:1).

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.