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Италия — Албания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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В матче Италия — Албания установлен рекорд Евро по количеству забитых мячей за 16 минут

В матче Италия — Албания установлен рекорд Евро по количеству забитых мячей за 16 минут
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Команды забили на двоих три гола за 16 минут. Такое количество голов за 16 минут является рекордом за всю историю Евро.

На момент написания новости счёт в матче 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

До этого самым быстрым временем, в течение которого было забито три гола, являлись 18 минут в матче 1/8 финала Евро-2016 между сборными Англии и Исландии (2:1).

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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