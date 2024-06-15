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Италия — Албания. Прямая трансляция
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20-летний рекорд Кириченко был побит после гола игрока сборной Албании на Евро-2024

20-летний рекорд Кириченко был побит после гола игрока сборной Албании на Евро-2024
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Полузащитник сборной Албании Недим Байрами побил рекорд экс-игрока национальной команды России Дмитрия Кириченко, отметившись голом на 23-й секунде матча с Италией на чемпионате Европы в Германии.

На Евро-2004 Кириченко вышел в стартовом составе на матч с Грецией в 3-м туре группового этапа и забил гол на 68-й секунде. Он установил рекорд, который продержался 20 лет.

В 2004 году Греция сенсационно выиграла чемпионат Европы, но Кириченко остался в истории как автор одного из самых быстрых голов в истории континентального первенства.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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