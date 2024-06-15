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Игрок сборной Испании Руис поделился эмоциями от победы над Хорватией

Игрок сборной Испании Руис поделился эмоциями от победы над Хорватией
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы выиграли со счётом 3:0, а Руис записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Я считаю, что команда выступила очень хорошо. Мы усердно работали для этого. Мы добились всего, чего хотели, как команда, а это очень важно. Мы знали, какой сложный соперник нам предстоит, поэтому мы ещё больше рады тому, как мы играли, и тому результату, который мы заслужили. Мы уже знаем, что на таком турнире, как Евро, важны забитые голы и разница мячей, так что это ещё один большой источник удовлетворения.

Я очень рад, что забил за свою страну. На Евро нужно быть сосредоточенным и сконцентрированным каждый день. Теперь нам предстоит очень сложный матч с Италией, и мы должны выйти на него с той же интенсивностью и решимостью, потому что победа в нём может быть очень важна для нас», — приводит слова Руиса пресс-служба УЕФА.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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