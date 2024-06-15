Ламин Ямаль: сборная Испании — одна семья, мы уверены в себе

16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своей национальной команде после победы в матче с Хорватией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Мы — одна семья, мы уверены в себе, и то, как Дани (Карвахаль) отпраздновал свой гол вместе со мной, говорит об этом. Начать с такой победы, против такого соперника, очень важно для команды. Но мы уже сейчас думаем о следующем матче», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

В этом матче Ламин Ямаль оформил результативную передачу и стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента. Напомним, испанскому футболисту сегодня 16 лет и 338 дней.

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 3:0.