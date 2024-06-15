Тренер Хорватии Далич объяснил замены Модрича и Ковачича на 65-й минуте игры с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему решил заменить Луку Модрича и Матео Ковачича на 65-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Испанией. Напомним, хорваты уступили со счётом 0:3.

«У нас впереди два важных матча, с Албанией и Италией. В тот момент мы проигрывали 3:0, и у нас было не так много шансов переломить ситуацию, поэтому я решил снять их с игры», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0. Авторами забитых мячей стали Альваро Мората, Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль.