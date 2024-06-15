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Тренер Хорватии Далич объяснил замены Модрича и Ковачича на 65-й минуте игры с Испанией

Тренер Хорватии Далич объяснил замены Модрича и Ковачича на 65-й минуте игры с Испанией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему решил заменить Луку Модрича и Матео Ковачича на 65-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Испанией. Напомним, хорваты уступили со счётом 0:3.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«У нас впереди два важных матча, с Албанией и Италией. В тот момент мы проигрывали 3:0, и у нас было не так много шансов переломить ситуацию, поэтому я решил снять их с игры», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0. Авторами забитых мячей стали Альваро Мората, Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль.

Турнирная таблица Евро-2024
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