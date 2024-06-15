Мората: игра с Хорватией — образец того, как мы должны подходить ко всем матчам

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024.

«Когда на такой большой матч приходит так много болельщиков, готовых поддержать нас, мы действительно замечаем разницу. Наши болельщики были великолепны. И я хочу поблагодарить их, потому что они помогли нам начать очень хорошо!

Я считаю, что мы играли хорошо. Мы оказали сильное давление на потрясающую сборную. Это образец того, как мы должны подходить ко всем матчам с первых минут», — приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.

Напомним, Испания и Хорватия играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Испания одержала победу со счётом 3:0. Помимо Мораты, авторами забитых мячей стали Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль.