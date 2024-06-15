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«Краснодар» вернулся из отпуска и начал подготовку к сезону

«Краснодар» вернулся из отпуска и начал подготовку к сезону
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Игроки и тренерский штаб «Краснодара» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

После прохождения медосмотра игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

Также стали известны все предсезонные матчи «Краснодара»: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с махачкалинским «Динамо» и 6 июля – с «Ростовом». Все игры состоятся в Краснодаре на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Напомним, уже стал известен первый трансфер южан: свободным агентом в клуб пришёл бывший вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах.

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