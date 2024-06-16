«Родина Медиа» обыграла «БроукБойз» в первом матче 1/4 финала Медиалиги

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Завершился первый матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги между командами «БроукБойз» и «Родина Медиа». Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. «Родина Медиа» одержала победу в серии послематчевых буллиталити (0:0, 4:1 пен.).

В основное время матча команды не забили друг другу голов, поэтому игра перешла в серию буллиталити. Победный буллит в серии реализовал полузащитник «Родина Медиа» Михаил Прокопьев.

Ответный матч пройдёт в Нижнем Новгороде 22 июня.

Также вчера, 15 июня, завершился ещё один матч 1/4 финала Медиалиги, в котором 2DROTS обыграли «Амкал» со счётом 2:1.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).