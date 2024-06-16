Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина Медиа» обыграла «БроукБойз» в первом матче 1/4 финала Медиалиги

«Родина Медиа» обыграла «БроукБойз» в первом матче 1/4 финала Медиалиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги между командами «БроукБойз» и «Родина Медиа». Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. «Родина Медиа» одержала победу в серии послематчевых буллиталити (0:0, 4:1 пен.).

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/4 финала
15 июня 2024, суббота. 21:00 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 0
1 : 4
Родина Медиа

В основное время матча команды не забили друг другу голов, поэтому игра перешла в серию буллиталити. Победный буллит в серии реализовал полузащитник «Родина Медиа» Михаил Прокопьев.

Ответный матч пройдёт в Нижнем Новгороде 22 июня.

Также вчера, 15 июня, завершился ещё один матч 1/4 финала Медиалиги, в котором 2DROTS обыграли «Амкал» со счётом 2:1.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

Материалы по теме
2DROTS обыграли «Амкал» в первом матче 1/4 финала Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android