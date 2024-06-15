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Де ла Фуэнте: сборная Испании показывает обществу, как люди могут и должны объединяться

Де ла Фуэнте: сборная Испании показывает обществу, как люди могут и должны объединяться
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре своей команды после победы над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы выиграли со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Я хочу подчеркнуть отношение, щедрость и амбиции этой команды — это неугасимые черты. Это было полноценное выступление, вдохновлённое генами соперничества, которые живут в этой команде – как в молодых парнях, так и в опытных, которые выиграли почти всё в футболе, но всё ещё очень голодны и преданы своему делу.

Вы могли бы выбрать любого из моих игроков, чтобы похвалить его сегодня. Они уверены в себе, верят в то, чего мы можем добиться, а суперзвёзды ставят себя на службу команде. Мы сплочены, трудолюбивы и едины в борьбе за дело. Моя команда показывает обществу, как люди могут и должны объединяться», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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