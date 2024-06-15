Сборная Италии оказалась сильнее Албании в 1-м туре группового этапа Евро-2024

Закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

Сборная Албании забила быстрый гол: на первой минуте матча отличился полузащитник сборной Албании Недим Байрами. На 11-й минуте сравнял счёт защитник сборной Италии Алессандро Бастони с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини. На 16-й минуте дальним ударом полузащитник Николо Барелла вывел сборную Италии вперёд — 2:1.

Эти команды играли между собой всего четыре раза: всегда победу одерживала сборная Италии. Общая разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.