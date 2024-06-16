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Динияр Билялетдинов назвал фаворитов Евро-2024

Динияр Билялетдинов назвал фаворитов Евро-2024
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Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024.

«Не планирую особо следить, своих дел хватает, полуфинал и финал посмотрю. Болеть ни за кого не буду. Фавориты — Германия, Франция, Англия, на мой взгляд», — приводит слова Билялетдинова «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проводится в Германии. Матчи турнира будут проходить с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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