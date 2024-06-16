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Нагорных: мнение, что Пиняев сбавил, не соответствует действительности

Нагорных: мнение, что Пиняев сбавил, не соответствует действительности
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на критику в адрес выступлений 19-летнего вингера железнодорожников Сергея Пиняева.

«В этом возрасте — в 17-19 лет — происходят определённые изменения. Надо становиться физически более крепким. Он укрепился за прошедший год. Но иногда происходят небольшие сбои — это нормально. Мнение, что он как-то сбавил в сезоне, не соответствует действительности. У него всё идёт по плану, который соответствует его возрасту и квалификации.

«Локомотив» рассчитывал, что Пиняев выстрелит и его можно будет летом выгодно продать? Мы такую задачу не ставили. Кто-то всё время пытается куда-то продать Сергея. Будет готов — точно будут предложения. Пока их нет, и он ещё находится в стадии своего развития», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летний Пиняев попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку года — Golden Boy.

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